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Документы на поставку Саудовской Аравии ракетных систем С-400 подписаны

Армия и ОПК
7 февраля, 3:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Кроме того, ведутся переговоры о поставках в страну стрелкового оружия, сказал помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что документы на поставку Саудовской Аравии российских зенитных ракетных систем С-400 подписаны, все параметры согласованы. Об этом он рассказал в среду в интервью газете "Коммерсантъ".

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"С Саудовской Аравией переговоры шли сложно, но документы подписаны, параметры их известны. <...> Все готово, все согласовано, давайте начнем с поставок и параллельно обсудим локализацию. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы все-таки закончим", - приводит его слова газета.

По словам Кожина, сложности в переговорах возникают из-за того, что "партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий. Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step".

Кожин также подчеркнул, что с Саудовской Аравией идет обсуждение и других контрактов. Так, ведутся переговоры о поставках российского стрелкового оружия и об организации его производства в стране.

В настоящее время зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" состоят на вооружении только в России. Ряд иностранных государств выразили заинтересованность в их покупке.

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