В учебном центре в Северной Осетии состоялся первый выпуск военных полицейских

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Шестьдесят человек из Центрального и Южного военных округов получили первые сертификаты выпускников учебного центра военной полиции во Владикавказе.

"60 курсантов первого выпуска прошли программу обучения военных полицейских по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению, а также по специальным предметам, в частности, по использованию специальных средств и оружия нелетального действия", - сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

В сообщении отмечается, что обучаемые в совершенстве овладели техникой применения травматических пистолетов, электрошокеров, наручников и резиновых дубинок.

В пресс-службе уточнили, что учебный процесс в центре организован по нескольким направлениям - обучение "с нуля" пришедших из войск или запаса, по методикам повышения квалификации, а также в режиме сборов представителей военной полиции.

Как сообщалось ранее, первый учебный центр военной полиции Минобороны РФ открылся во Владикавказе в начале декабря прошлого года.

Военная полиция Минобороны РФ предназначена для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, а также охраны особо важных и особо режимных военных объектов, объектов гарнизонов и военных городков.