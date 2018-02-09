В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Преднамеренное открытие шлюзов на плотине, находящейся под контролем подопечных международной коалиции во главе с США, привело к разрушению моста через Евфрат на востоке Сирии. Об этом сообщает в пятницу газета "Красная звезда" - официальный печатный орган Министерства обороны РФ.

По данным издания, малый автомобильный разборный мост был установлен российскими военными в пригороде Дейр-эз-Зора 23 сентября прошлого года, а 1 октября мост длиной 212 метров и грузоподъемностью 60 тонн был передан сирийской стороне.

В публикации отмечается, что 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения реки увеличилась вдвое. В результате на следующий день мост был разрушен.

Сирийские специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных международной коалиции во главе с США. При этом, указывает издание, технической необходимости в сбросе воды на плотине не было.

Как считают эксперты, на которых ссылается "Красная звезда", есть основания полагать, что сброс был организован "с какими-то другими целями". В издании не исключают, что таким способом американская сторона попыталась чужими руками не допустить укрепления власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата.

Также в российском военном ведомстве изданию рассказали, что более 770 жителей Сирии вернулись в свои дома за прошедшую неделю.

По информации Минобороны, за минувшую неделю было проведено три гуманитарные акции, доставлено более 6 тонн продовольствия. Высококвалифицированную медицинскую помощь получили 500 человек, в том числе 160 детей.

В процессе примирения в Сирии сейчас участвуют 2353 населенных пункта. За прошедшую неделю к нему присоединились девять населенных пунктов: Хирбет-Эль-Мааджир, Кмам, Зингар, Омнир, Уади-Джубб-Кмтаз, Хараба, Джбеб, Расм-Эс-Сахаридж, Каура.