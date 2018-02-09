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Студентки СПбГЭУ в этом году первыми в РФ начнут обучение по программе военной подготовки

Армия и ОПК
9 февраля, 20:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС

Обучение будет по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Студентки Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) впервые в России получат возможность обучаться по программам военной подготовки. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в пятницу, выступая в пятницу с лекцией перед учащимися вуза.

"Мы детально проработали эту возможность, доложили министру обороны и он принял положительное решение", - сказала Шевцова, отвечая на вопрос о возможности прохождения девушками этих курсов.

По ее словам, уже с этого года 30 девушек-студенток СПБГЭУ начнут обучение по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы.

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