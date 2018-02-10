Минобороны РФ передало библиотеке ВМФ в Петербурге документы Временного правительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу передала в дар Центральной военно-морской библиотеке в Петербурге подлинные документы Временного правительства, датированные 1917 годом.

"Мне очень приятно выполнить поручение министра обороны и передать в дар уникальные фотографии и исторические документы, познакомившись с которыми можно узнать о том непростом периоде в жизни нашей страны", - сказала на церемонии передачи Шевцова.

В дар библиотеке передано 150 фотографий Виктора Буллы, запечатлевшего драматические моменты Петрограда в период с 1917-го по 1923 год, а также 76 документов Временного правительства. Все переданные документы после оцифровки будут доступны в интернете.

Центральная военно-морская библиотека - одна из старейших и крупнейших библиотек в Вооруженных силах РФ, она выполняет функции информационно-библиографического и методического центра для всех библиотек Военно-морского флота. В январе текущего года библиотека получила новое реконструированное здание площадью 12, 7 тыс. квадратных метров расположенное на Васильевском острове Петербурга.