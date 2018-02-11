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Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят

Армия и ОПК
11 февраля, 1:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, февраля. /ТАСС

Сергей Чемезов отметил, что "со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем"

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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов

Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов

© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Россия может продавать свою зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и США, если они этого захотят. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.

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"С-400 - не наступательная, а оборонительная система. Мы можем продавать ее американцам, если они этого захотят. Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности", - отметил он, отвечая на вопрос о том, какова причина продажи Турции С-400 со стратегической точки зрения.

Чемезов подчеркнул, что в "напряженных политических условиях" страны пытаются обеспечить ее безопасность, поэтому "спрос на системы противоракетной обороны высок". "Многие страны хотели бы купить такие системы, и у нас есть много заказов. Я не говорю, что мы не конкурируем с американцами, но, согласно моей информации, наша система лучше", - отметил глава Ростеха.

Он напомнил, что Россия подписала с Турцией соглашение о поставках С-400. "Мы уже начали производство, мы должны начать поставки в 2019 году. И с Саудовской Аравией мы находимся в процессе переговоров - окончательного решения пока нет", - пояснил он, отказавшись назвать другие страны, заинтересовавшиеся в российском ЗРК.

Система "Триумф" принята на вооружение в РФ в 2007 году. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, способна поражать цели в ближнем космосе.

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
Страны
США Турция Россия Саудовская Аравия
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