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Более 1,5 тыс. мотострелков подняты по тревоге в Ставропольском крае в рамках учений

Армия и ОПК
12 февраля, 5:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, февраля. /ТАСС

Военнослужащие выполнят учебные стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения 49 общевойсковой армии, дислоцированного на территории Ставропольского края, подняты по тревоге для дальнейшей передислокации на полигон Николо-Александровский. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более полутора тысяч мотострелков подняты по тревоге для совершения марша на полигон Николо-Александровский, задействовано около 200 многоцелевых тягачей, самоходных гаубиц и танков", - сказал Астафьев.

Военнослужащие 49-й армии в течение месяца выполнят учебные стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники. На заключительном этапе полевого выхода в конце февраля с подразделениями проведут тактические учения с боевой стрельбой из вооружения бронетранспортеров МТЛБ, танков Т-72Б3 и стрелкового оружия, планируется массово применить беспилотные летательные аппараты (БЛА) для ведения разведки и контроля.

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