Более 1,6 тыс. стрелков выдвинулись на полигон в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, вышли на общевойсковой полигон Тарское для проведения боевых стрельб. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На полигон Тарское вышли более 1,6 тысячи военнослужащих, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники",- сказал Астафьев.

Он уточнил, что на общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений отработают порядок ведения учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб взводов на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения, а также выполнят упражнения по условиям танкового биатлона и биатлона на БМП.

Военнослужащие проведут боевые стрельбы из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.