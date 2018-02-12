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Более 1,6 тыс. стрелков выдвинулись на полигон в Северной Осетии

Армия и ОПК
12 февраля, 6:16 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, февраля. /ТАСС

В рамках учений военнослужащие отработают порядок ведения учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб взводов на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, вышли на общевойсковой полигон Тарское для проведения боевых стрельб. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На полигон Тарское вышли более 1,6 тысячи военнослужащих, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники",- сказал Астафьев.

Он уточнил, что на общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений отработают порядок ведения учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб взводов на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения, а также выполнят упражнения по условиям танкового биатлона и биатлона на БМП.

Военнослужащие проведут боевые стрельбы из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.

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