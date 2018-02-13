БПК "Адмирал Виноградов" провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" провел в Японском море ракетные и артиллерийские стрельбы, поразив береговые, морские и воздушные цели. Об этом сообщает во вторник официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

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"Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота поразил ракетами и артиллерией береговые, морские и воздушные цели. По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллиметровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующем долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели", - сообщил Воскресенский.

Кроме того, экипаж отработал уничтожение морской плавающей мины и постановку пассивных помех, а также оборону при воздушном нападении. Во время этого эпизода "Адмирал Виноградов" поразил цели с помощью артиллерийских установок и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал". Выполнение задач обеспечивали вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.