Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

БПК "Адмирал Виноградов" провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море

Армия и ОПК
13 февраля, 3:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, февраля. /ТАСС

Моряки выполнили стрельбы по береговым мишеням и надводной цели, а также отработали уничтожение морской плавающей мины, постановку пассивных помех и оборону при воздушном нападении

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" провел в Японском море ракетные и артиллерийские стрельбы, поразив береговые, морские и воздушные цели. Об этом сообщает во вторник официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

СПЕЦПРОЕКТ

Тихоокеанский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота поразил ракетами и артиллерией береговые, морские и воздушные цели. По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллиметровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующем долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели", - сообщил Воскресенский.

Кроме того, экипаж отработал уничтожение морской плавающей мины и постановку пассивных помех, а также оборону при воздушном нападении. Во время этого эпизода "Адмирал Виноградов" поразил цели с помощью артиллерийских установок и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал". Выполнение задач обеспечивали вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина
6
Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина
7
Долгожданное возвращение Lada на Кубу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама