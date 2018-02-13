Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 3 тыс. человек участвуют в полевом выходе войск ПВО в 10 регионах

Армия и ОПК
13 февраля, 3:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, февраля. /ТАСС

В полевом выходе задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек участвуют в масштабном полевом выходе подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), который начался на полигонах Восточного военного округа в 10 регионах. Об этом сообщает во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На десяти учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях, стартовал масштабный полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО). <...> Всего к полевому выходу привлечено более трех тысяч человек, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники", - сообщил Гордеев.

Зенитчикам предстоит совершить марши на штатной технике в заданные районы, где они оборудуют огневые позиции и организуют связь. Военнослужащие будут оттачивать профессиональное мастерство с помощью множества различных зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности ЗРК "Оса", "Стрела-10", "Тор-М2У", "БУК-М2", зенитных самоходных установок "Шилка", ЗРПК "Тунгуска". Во время активной фазы полевого выхода расчеты отработают обнаружение, сопровождение и опознавание быстролетящих малоразмерных ракет-мишеней, а также несение боевого дежурства. В середине марта на специализированных полигонах Восточного военного округа с расчетами проведут боевые стрельбы с практическими пусками ракет.

Для создания мишенной обстановки для ЗРК "Стрела-10М" и операторов ПЗРК "Игла" будут использованы имитационные воздушные цели со скоростью полета около 700 метров в секунду, отметил Гордеев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Приморский край Хабаровский край Амурская область Забайкальский край Сахалинская область Еврейская автономная область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина
6
Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина
7
Долгожданное возвращение Lada на Кубу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама