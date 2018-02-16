Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Береговые войска ВМФ России после переоснащения ракетами "Бал" и "Бастион" оснащены современной техникой на 96%, рассказал в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

"За последние несколько лет переоснащение береговых войск ВМФ на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" позволило нам довести уровень оснащения современной техникой до 96%", - заявил Королев.

Он также рассказал, что за последние пять лет оснащенность ВМФ РФ современной морской спасательной техникой увеличилась в 5,3 раза - с 13 до 70%. Оснащенность морской авиации современными воздушными судами за этот же период возросла более чем в 1,5 раза.