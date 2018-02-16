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Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%

Армия и ОПК
16 февраля, 1:39 дата обновления: 16 февраля, 2:19 UTC+3

Оснащенность ВМФ спасательной техникой выросла за последние пять лет более чем в пять раз

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© ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Береговые войска ВМФ России после переоснащения ракетами "Бал" и "Бастион" оснащены современной техникой на 96%, рассказал в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

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"За последние несколько лет переоснащение береговых войск ВМФ на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" позволило нам довести уровень оснащения современной техникой до 96%", - заявил Королев.

Он также рассказал, что за последние пять лет оснащенность ВМФ РФ современной морской спасательной техникой увеличилась в 5,3 раза - с 13 до 70%. Оснащенность морской авиации современными воздушными судами за этот же период возросла более чем в 1,5 раза.

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