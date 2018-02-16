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На судостроительном заводе Татарстана в феврале закладывается корабль для ВМФ

Армия и ОПК
16 февраля, 2:17 дата обновления: 16 февраля, 2:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Помимо начала строительства корабля "Град Свияжск" в 2018 году в состав ВМФ начнут принимать малые ракетные корабли типа "Ураган"

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. На Зеленодольском судостроительном заводе (Татарстан) в феврале будет заложен 11-й в серии малый ракетный корабль, сообщил в опубликованном в пятницу интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

"Буквально на следующей неделе на Зеленодольском судостроительном заводе будет заложен 11-й в серии малый ракетный корабль типа "Град Свияжск", - сказал главком.

Малые ракетные корабли проекта 21631 имеют водоизмещение около 950 тонн, способны развивать скорость до 25 узлов. Они оснащаются ракетным комплексом "Калибр", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, а также пусковыми установками "Гибка" для зенитных ракет "Игла" и зенитным артиллерийским комплексом АК-630-2 "Дуэт". На данный момент в состав ВМФ России входят пять кораблей проекта 21631, еще пять находятся в постройке на Зеленодольском заводе в различной степени готовности.

Помимо начала строительства корабля "Град Свияжск", сообщил Королев, в 2018 году в состав ВМФ начнут принимать малые ракетные корабли типа "Ураган". Семь таких кораблей находятся на разной стадии строительства.

Эти малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, способны развивать скорость свыше 30 узлов и выполнять задачи на расстоянии 3 тыс. миль от баз. Они оснащаются комплексами высокоточного оружия, также получат отечественные двигательные установки.

Также главнокомандующий сообщил, что "в ближайшей перспективе" начнется проектирование и строительство кораблей большого водоизмещения для дальней оперативной зоны - это фрегаты типа "Адмирал Горшков". "Область действия сил ВМФ России больше никогда не сместится исключительно в ближнюю морскую зону, - сказал он. - Научные подходы и кораблестроительные ресурсы позволяют нам с уверенностью смотреть на настоящее и в будущее именно океанского статуса, которым обладает наш Военно-морской флот". 

Королев отметил, что в течение последних пяти лет для ВМФ были построены 64 боевых корабля и катера, семь многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения.

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