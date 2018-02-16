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"Известия": две мотострелковые дивизии создадут в 58-й армии Южного военного округа

Армия и ОПК
16 февраля, 5:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

На вооружение дивизии получат танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Две новые мотострелковые дивизии, оснащенные боевыми машинами пехоты БМП-3 и танками Т-72Б3, сформируют в составе 58-й армии Южного военного округа. Об этом в пятницу со ссылкой на Минобороны РФ сообщает газета "Известия".

По данным издания, новые дивизии будут сформированы на основе уже существующих 136-й Уманско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого и 19-й Краснознаменной Воронежско-Шумленская орденов Трудового Красного Знамени и Суворова II степени отдельных мотострелковых бригад. На вооружение дивизии получат боевые машины пехоты БМП-3 и танки Т-72Б3.

Для размещения частей дивизий будут восстановлены и отремонтированы несколько военных городков, часть 58-й армии будет передислоцирована в Ставропольский и Краснодарский края. Так, для размещения военнослужащих вернут в строй несколько военных городков под Владикавказом, появится большой гарнизон в Моздоке. Также планируется использовать базу в селе Ботлих в Дагестане, где находится современно оснащенный полигон.

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