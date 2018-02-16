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Шойгу проверит строительство военной инфраструктуры в Туве и Хакасии

Армия и ОПК
16 февраля, 6:16 UTC+3 КЫЗЫЛ Тыва/ 16, февраля. /ТАСС

Глава Минобороны также проинспектирует ход выполнения ГОЗ на предприятиях

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КЫЗЫЛ /Республика Тыва/, 16 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО), где проверит обустройство объектов военной и социальной инфраструктуры, расположенных в Туве и Хакасии.

"В столице Тывы глава военного ведомства заслушает доклад командующего войсками ЦВО о ходе поступления новых образцов вооружения и военной техники и выполнении плана мероприятий боевой подготовки", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Рабочий визит главы военного ведомства начался с посещения Кызылского президентского кадетского училища, где Шойгу проверил готовность объектов второй очереди строительства.

Также Шойгу проинспектирует строительство объектов инфраструктуры и материальной базы военного городка мотострелкового соединения и нового здания военного комиссариата республики.

В Абакане глава Минобороны проверит ход модернизации инфраструктуры отдельной железнодорожной бригады ЦВО, а также проинспектирует ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Хакасии.

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