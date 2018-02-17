Военнослужащие Южного военного округа окажут помощь поисковикам юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Члены Военного совета Южного военного округа обязали командующих объединениями подготовить предложения по организации поисковой деятельности подразделениями войск совместно с военно-патриотическими клубами. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе округа.

"На территории нашего военного округа действуют более 250 точек поискового движения, важно привлечь личный состав ЮВО к их деятельности", - процитировала пресс-служба слова командующего войсками ЮВО Александра Дворникова на заседании.

В протокол заседания Военного совета внесено решение о подготовке предложений командующими объединений по организации поисковой деятельности подразделениями войск округа во взаимодействии с военно-патриотическими клубами. Одобрено также предложение о том, что к организации поисковой работы будут поочередно привлекаться все подразделения соединений и воинских частей юга России.

В пресс-службе напомнили, что опыт проведения совместных работ саперов и инструкторов по горной подготовке с участниками поисковых отрядов был неоднократно апробирован в прошлом на склонах Эльбруса и в Крыму.