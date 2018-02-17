Столетие РККА на Северном флоте отметят реконструкцией боя времен Великой Отечественной

МУРМАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Реконструкция боя в Кольском Заполярье периода Великой Отечественной войны пройдет на Северном флоте 25 февраля в честь 100-летия образования Красной Армии, сообщает в субботу пресс-служба флота.

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"В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в гарнизоне Северного флота Сафоново на побережье губы Грязная состоится историческая реконструкция фрагмента боя времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В реконструкции примут участие военнослужащие Северного флота и члены военно-исторического клуба "Заполярный рубеж", будет задействована восстановленная бронетехника исторического взвода СФ: танки Т-34 и ИС-3, самоходная установка СУ-100.

Также в честь юбилея пройдут и другие мероприятия: так, для гостей с утра будут работать выставки современной и исторической военной техники, обмундирования и оружия, а также экспозиции полевых лагерей Красной Армии и немецких горных егерей. Будут работать полевая кухня и палатки "Военторга" с продуктами и сувенирами, откроется филиал Военно-морского музея Северного флота - музей ВВС.