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Истребители Су-35 в Карелии вынудили совершить посадку "воздушного нарушителя"

Армия и ОПК
17 февраля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

В учениях приняли участие более 25 экипажей истребителей Су-35 и вертолетов Ми-8, сообщили в пресс-службе ЗВО

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-35 Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений принудили к посадке вертолет, условно нарушивший воздушное пространство России. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ЗВО.

"Тренировка прошла на аэродроме Бесовец в Республике Карелия. В тренировке приняли участие свыше 25 экипажей истребителей Су-35 и вертолетов Ми-8, полеты прошли в дневное и ночное время", - рассказали в округе.

Поднятые по тревоге дежурные экипажи, вылетели в район обнаружения нарушителя. Визуально обнаружив цель, летчики сблизились с вертолетом и потребовали по радиосвязи совершить посадку. После отказа экипажа вертолета подчиниться, пилоты выполнили ряд маневров, затрудняющих нарушителю продолжение полета, а также продемонстрировали готовность к боевому применению авиационных средств поражения.

В итоге "сдавшийся" нарушитель совершил посадку, его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.

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