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Летчики российской морской авиации впервые совершили дозаправку в воздухе на Су-30СМ

Армия и ОПК
19 февраля, 3:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

В тренировке также участвовали бомбардировщики Су-24М

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Истребитель Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Летчики Военно-морского флота России впервые совершили дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ. Об этом сообщает в понедельник газета "Красная звезда" - официальный печатный орган Минобороны РФ.

В тренировке участвовали пилоты истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М. Они совершили более 100 контактов с самолетом-заправщиком Ил-78, пишет издание.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

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