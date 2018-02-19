Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу прибыл в ЦВО с рабочей поездкой

Армия и ОПК
19 февраля, 7:10 UTC+3 Красноярск. 19 февраля. Красноярск. 19, февраля. /ТАСС

Первым пунктом рабочей поездки стал Красноярск

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 февраля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО), первым пунктом рабочей поездки стал Красноярск.

"Глава военного ведомства проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Красноярского края и Новосибирской области, а также организацию учебного процесса в расположенных здесь военных образовательных учреждениях Минобороны", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По ее словам, в Красноярске Шойгу планирует встретиться со студентами и преподавателями военной кафедры Сибирского федерального университета, чтобы рассказать об инициативах Минобороны, реализуемых в российских вузах.

В Новосибирске министр обороны заслушает доклад командования войсками ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе.

Также глава военного ведомства проверит состояние дел в Новосибирском высшем общевойсковом командном училище, заслушает руководство вуза о выполнении плана подготовки профильных специалистов, сообщила Марковская.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Марковская, Россияна Владимировна
Темы
Красноярский край Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК не будет принимать скоропалительных решений в отношении спортсменов РФ
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Определились возможные соперники российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады
4
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
5
Боброва и Соловьев стали шестыми в короткой программе в танцах на льду на Олимпиаде
6
СМИ: "ядерный чемоданчик" Трампа стал причиной стычки во время его визита в Китай
7
Курашов: судьи помешали фристайлисту Бурову побороться за золото Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама