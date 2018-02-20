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Более 20 кораблей и судов Балтийского флота выходят на учения в море

Армия и ОПК
20 февраля, 18:14 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 20, февраля. /ТАСС

В выполнении учебно-боевых задач также задействуют самолеты и вертолеты морской авиации, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов

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© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов флота Балтийской военно-морской базы (БВМБ) Балтийского флота задействуют в начавшихся морских учениях, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

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"В Балтийском море будут решать задачи ударные силы БВМБ - малые ракетные корабли и катера, тральщики, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности в маневрах примут участие более 20 кораблей и вспомогательных судов флота", - сказал он.

Мартов уточнил, что на первом этапе учений экипажи кораблей отрабатывают учебно-боевые задачи в пункте базирования, в рамках которых проводят подготовку к плаванию, боевую и повседневную организацию в условиях базы. Затем в Балтийском море одиночные корабли флота выполнят ряд задач по предназначению - противокорабельной и противовоздушной обороне.

"В морских полигонах экипажи кораблей из нескольких соединений флота проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, отработают минные постановки и глубинные бомбометания", - сказал Мартов, отметив, что в обеспечении выполнения учебно-боевых задач активно задействуют самолеты и вертолеты морской авиации.

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