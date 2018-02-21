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"Известия": Минобороны обновит систему ПРО Москвы до конца года

Армия и ОПК
21 февраля, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

На боевое дежурство встанут сверхскоростные и сверхманевренные противоракеты 53Т6М "Нудоли"

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ до конца 2018 года обновит систему ПРО Москвы сверхскоростными и сверхманевренными противоракетами 53Т6М "Нудоли" с дислокацией в Подмосковье. Об этом в среду сообщила газета "Известия" со ссылкой на информацию, предоставленную изданию в министерстве.

Как сказали в Минобороны РФ, 53Т6М, которые будут поставлены на опытно-боевое дежурство, предназначены для противоракетной и противоспутниковой обороны как Москвы, так и центрального промышленного района. В этом месяце военное ведомство заявило об успешных испытаниях 53Т6М на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Как сообщалось в 2018 году в открытой российской печати, двухступенчатая твердотопливная противоракета 53Т6М, которая будет принята на вооружение, является модернизированной версией используемой сейчас противоракеты большой дальности 53Т6. Они размещены на 11 стартовых позициях в шахтах в районе Наро-Фоминска, Сергиева Посада, Лыктарино, Сходни, Королева, Внуково и Софрино. Также используются противоракеты средней дальности 51Т6. Всего на защите воздушного пространства Москвы стоит около сотни противоракет.

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