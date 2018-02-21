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Более 2,5 тыс. человек приняли участие в тренировке подразделений антитеррора ВВО

Армия и ОПК
21 февраля, 5:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, февраля. /ТАСС

На тренировке военные отработали блокирование и ликвидацию "бандитов", оперативный вывод техники и подразделений усиления в районы проведения операции

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ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке подразделений антитеррора, которая прошла в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в семи регионах России. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялась масштабная тренировка подразделений антитеррора. <...> Всего к участию было привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой техники", - сообщил Гордеев.

На тренировке военные отработали блокирование и ликвидацию "бандитов", оперативный вывод техники и подразделений усиления в районы проведения операции. Также они тренировались отражать попытки условных террористов проникнуть на военные объекты. Кроме того, участники тренировки отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих и радиационную и химическую разведку в районах выполнения задач.

Чтобы создать максимально близкую к боевой обстановку, использовалось большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун", танки Т-72Б, автомобили повышенной проходимости "Урал" и "Камаз".

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Бурятия Приморский край Амурская область Забайкальский край Сахалинская область Еврейская автономная область
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