Минобороны назвало фейком информацию о замене командующего группировкой ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минобороны назвало фейком информация о замене командующего российской группировкой войск в Сирии.

Ранее ряд СМИ сообщили, что группировку войск в Сирии вместо действующего командующего Александра Журавлева может снова возглавить главком ВКС Сергей Суровикин.

Как отмечается в сообщении ведомства, слухи из анонимных телеграм-каналов послужили "основой для очередного распространения фейка о якобы замене командующего российской группировкой войск в Сирии".

В Минобороны также сообщили, что "ротация командующих российской группировкой войск в Сирии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Министром обороны Российской Федерации, каждые полгода". "Никаких изменений данного порядка нет и не предвидится", - добавили в министерстве.

Журавлев приступил к своим обязанностям в ноябре 2017 года. Как отмечают в министерстве, он "грамотно руководит подчиненными войсками и эффективно решает все поставленные задачи в полном объеме".