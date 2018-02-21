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Минобороны назвало фейком информацию о замене командующего группировкой ВС РФ в Сирии

Армия и ОПК
21 февраля, 19:29 дата обновления: 21 февраля, 19:46 UTC+3

Ранее ряд СМИ сообщили, что место действующего командующего Александра Журавлева может занять главком ВКС Сергей Суровикин

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Материал из 1 страницы
Здание Министерства обороны РФ

Здание Министерства обороны РФ

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минобороны назвало фейком информация о замене командующего российской группировкой войск в Сирии.

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Ранее ряд СМИ сообщили, что группировку войск в Сирии вместо действующего командующего Александра Журавлева может снова возглавить главком ВКС Сергей Суровикин.

Как отмечается в сообщении ведомства, слухи из анонимных телеграм-каналов послужили "основой для очередного распространения фейка о якобы замене командующего российской группировкой войск в Сирии".

В Минобороны также сообщили, что "ротация командующих российской группировкой войск в Сирии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Министром обороны Российской Федерации, каждые полгода". "Никаких изменений данного порядка нет и не предвидится", - добавили в министерстве.

Журавлев приступил к своим обязанностям в ноябре 2017 года. Как отмечают в министерстве, он "грамотно руководит подчиненными войсками и эффективно решает все поставленные задачи в полном объеме".

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