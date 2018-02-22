Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": офицерам ВС РФ начали выдавать отечественные защищенные мобильники

Армия и ОПК
22 февраля, 3:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Телефон способен выдерживать большие перепады температур и способен принимать звонки после получасового погружения в воду

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российским офицерам, имеющим допуск к документам особой важности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны М-663С "Атлас" отечественного производства, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Как пояснили изданию в министерстве, аппараты, изготовленные ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", получили в конце прошлого года офицеры ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад. Через обычные сотовые сети (аппарат работает с SIM-картами "Мегафона") телефон позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций. За криптографическую защиту речевой информации отвечает специальный блок, шифрующий сигнал. При активации режима пропажи происходит экстренное удаление ключей шифрования.

Аппарат весом 130 граммов способен выдержать перепад температур от -20 до +50 градусов и принимает звонки даже после получасового погружения в воду. По данным газеты, такая модель выпускается в ограниченном количестве - около 100 штук в год. Каждый экземпляр стоимостью 115 тыс. рублей собирают вручную около четырех месяцев.

Как сообщается на сайте производителя устройства - ФГУП "Научно-технический центр "Атлас" - основными направлениями деятельности предприятия, помимо разработки защищенных сотовых телефонов, являются обеспечение информационной безопасности официальных интернет-сайтов, производство различных видов пластиковых карт, включая российские интеллектуальные карты (РИК) со встроенными отечественными средствами криптографической защиты, защита электронного документооборота на базе сертифицированных программных платформ и средств и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама