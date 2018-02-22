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Чемезов: опытный прототип скоростного боевого вертолета совершит первый полет в 2019 году

Армия и ОПК
22 февраля, 9:06 UTC+3 МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Скорость летательного аппарата, по словам главы Ростеха, будет превышать 400 км/ч

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета, разрабатываемого "Вертолетами России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в интересах Минобороны РФ, совершит первый полет в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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"В следующем году мы продолжим опытно-конструкторские работы. Наработки у нас есть достаточно большие. Первые летные испытания экспериментального вертолета могут пройти в течение 2019 года или ближе к его концу ", - сказал Чемезов.

Он уточнил, что скорость нового вертолета будет превышать 400 км/ч.

Как сообщалось ранее, входящий в холдинг "Вертолеты России" московский вертолетный завод имени Миля ведет работы по созданию перспективного боевого вертолета для Минобороны. Ряд технологических решений в рамках этого проекта уже опробован на серийных моделях. По данным холдинга, для этого вертолета специалисты МВЗ разработали революционную конструкцию лопасти несущего винта.

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
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