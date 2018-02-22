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Минобороны получит первую партию серийных электромотоциклов весной этого года

Армия и ОПК
22 февраля, 9:14 UTC+3 МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

На одной зарядке эти мотоциклы могут проехать 150 км

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первая серийная партия электромотоциклов производства концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет поставлена уже этой весной. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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"Заказ есть, весной будут поставки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.

Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
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