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Путин отметил ценность доверия между странами в сфере военного дела

Армия и ОПК
22 февраля, 19:40 дата обновления: 22 февраля, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Президент России добавил, что министру обороны РФ Сергею Шойгу есть о чем рассказать зарубежным коллегам

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил большую ценность доверия между странами в сфере военного дела. Об этом он заявил на встрече с руководством оборонных министерств ряда стран, приглашенным на торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.

"У вас как у людей в погонах особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства, - отметил президент. - Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело".

Путин поздравил участников встречи с приближающимся праздником и пожелал им, их сослуживцам и народам их стран всего самого лучшего и успехов в обеспечении безопасности государств.

Президент выразил надежду, что участники встречи во время визита в Москву успеют познакомиться с работой Минобороны России. По его словам, главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу "есть о чем рассказать" своим зарубежным коллегам. "У нас создан Национальный центр обороны страны - высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооруженными силами, да и вообще государством в особых условиях, - рассказал президент. - Надеюсь, этот опыт тоже может быть использован в ваших армиях".

Во встрече с главой государства приняли участие главы и заместители руководителей оборонных ведомств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии. С российской стороны в мероприятии участвовал также министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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