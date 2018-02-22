Путин поблагодарил за службу участников операции в Сирии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские военные в Сирии проявили блестящую подготовку, решительность и бесстрашие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

"Хотел бы еще раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. У наших воинов блестящая подготовка, они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца!", - сказал Верховный главнокомандующий.

23 февраля Путин проведет церемонию вручения государственных наград, приуроченную ко Дню защитника Отечества.

"В частности, Путин передаст Золотую Звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Майор ВКС России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года после того, как его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться, а на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окружен боевиками, он подорвал себя гранатой. Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.

Передовые места по боеспособности

"События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники, - сказал Путин. - Сегодня можно с полной уверенностью сказать - безопасность России обеспечена". Российский лидер заверил, что эта работа будет, безусловно, продолжена, а обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих.

Путин также пообещал, что еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания. Кроме того, по его словам, будет обеспечено развитие частей и соединений специального, общего назначения. "Опираемся при этом на потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, на его лучшие предприятия, на достижения научно-исследовательских, конструкторских центров, - добавил глава государства. - Они уже доказали свою состоятельность и глобальную конкурентоспособность".

Российский лидер также подчеркнул, что особая роль в развитии и укреплении вооруженных сил РФ принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на "отлично" знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.

"Конечно, как и во все времена, офицер должен быть настоящим наставником, требовательным и внимательным отцом и командиром, показывать подчиненным пример честной, ответственной службы, хранить верность тем традициям, которые формировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны", - заключил Путин, подчеркнув, что убежден в том, что так оно и будет.