В Кремлевском дворце развернута экспозиция, посвященная двум форумам МО РФ в 2018 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. В Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в рамках торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, в четверг развернута тематическая экспозиция, посвященная двум предстоящим международным форумам, которые проведет в 2018 году Минобороны РФ. Это военно-технический форум "Армия-2018" и форум "Неделя национальной безопасности". За несколько часов работы экспозиции регистрацию на эти международные форумы прошли более 150 человек.

Организатор выставки - Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ.

Форум "Армия" за несколько лет проведения стал одной из ведущих выставок вооружения и техники, авторитетной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и укреплением международного военно-технического сотрудничества.

"Неделя национальной безопасности" - новое мероприятие, которое будет проводиться впервые. По данным Минобороны РФ, цели этого форума - укрепление экономических и политических интересов РФ как одного из основных производителей и экспортеров специальной техники и технологий, развитие международного сотрудничества в сфере безопасности, создание благоприятных условий для продвижения российских разработок и внедрения инноваций в сфере национальной и глобальной безопасности.