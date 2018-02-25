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МО РФ: боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ

Армия и ОПК
25 февраля, 21:56 UTC+3

Отмечается, что лидерам вооруженных формирований провокация нужна для того, чтобы обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения

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© DHA-Depo Photos via AP

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения. Об этом сообщает в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон.

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"По имеющимся данным, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что вооруженные формирования "Джейш Аль-Ислам", "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Ахрар аш-Шам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Фаджр Аль-Умма" создали единый центр для руководства действиями группировок.

"Мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии свидетельствует о непрекращающихся случаях нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб. Продолжается обострение обстановки в Восточной Гуте. В данном анклаве вооруженными формированиями "Джейш Аль-Ислам", "Джебхат Ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Фаджр Аль-Умма" создан единый центр руководства действиями группировок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

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По данным центра примирения, боевики "Джейш аль-Ислам" удерживают в тюрьмах сотни заложников, в том числе женщин и детей. Кроме того, незаконные вооруженные формирования в Восточной Гуте продолжают блокировать возможность выхода мирного населения.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Ранее со ссылкой на представителя генсека ООН появились сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте погибли более 100 человек, включая по меньшей мере 13 детей. Пять больниц и медицинских клиник подверглись авиаударам, более 700 человек требуют срочной эвакуации по медицинским соображениям.

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