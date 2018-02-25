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В результате обстрела боевиков из Восточной Гуты пострадали 14 человек

Армия и ОПК
25 февраля, 21:59 UTC+3

Отмечается, что в течение прошедших суток по жилым кварталам Дамаска боевики выпустили 31 мину

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© REUTERS/ Bassam Khabieh

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и 13 мирных жителей получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрела Дамаска боевиками с территории Восточной Гуты. Об этом в воскресенье сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"В течение прошедших суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска боевиками выпущена 31 мина. Имеются разрушения и пострадавшие среди населения. Ранения получили 13 мирных жителей и один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Центре, несмотря на обострение ситуации в регионе в отдельных районах страны, в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Хама с 17 населенными пунктами: Бабтака, Кара-Джурн, Карати, Карутия, Кирата, Медан-Газаль, Мухадждин, Сахаб, Тоба, Шейх-Эдрис, Эль-арейми, Эль-Каркат, Эль-Местериха, Эль-Хайрат, Эль-Хамра, Эль-Хардана, Эль-Хмейрат.

В провинции Алеппо в населенном пункте Эль-Хамуд жителям были доставлены питьевая вода, свежий хлеб, предметы одежды. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 73 сирийцам, в том числе 32 детям. В свои дома вернулись 280 жителей сирийских провинций Хомс, Риф Дамаск и Дейр-эз-Зор.

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Сообщается также, что незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки в Сирии пытались совершить несколько атак на позиции сирийских военных, в том числе с использованием заминированных автомобилей.

"Утром 25 февраля незаконные вооруженные формирования предприняли попытки наступления на позиции сирийских правительственных сил на различных участках линии соприкосновения сторон. Атакам с использованием заминированных автомобилей подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Хазрама и Нашабия", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Также в районе населенного пункта Кабун вечером 24 февраля военнослужащие сирийской Республиканской гвардии предотвратили теракт с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. Машина выехала с территории, подконтрольной группировкам "Фейлак Ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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