Из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска боевики выпустили 228 мин и снарядов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Боевики выпустили за прошедшую неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска 228 мин и снарядов. Об этом сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон (входит в МО РФ) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За последнюю неделю из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 228 мин и снарядов. Погибли четыре человека, ранены более 50, из них 16 детей", - отметил Евтушенко.

Под единым командованием, добавил начальник Центра, нарушают режим прекращения боевых действий "Джейш аль-Ислам", "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Ахрар аш-Шам" и др. группировки. В частности, боевики "удерживают сотни заложников, в том числе женщин и детей, а также осуществляют репрессии в отношении мирного населения, не давая жителям выйти из данного анклава", уточнил Евтушенко.

Он также заявил, что российская сторона призывает боевиков в Восточной Гуте выпустить мирных жителей через гуманитарные коридоры.

Евтушенко отметил, что несмотря на принятую Советом Безопасности ООН резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии, обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Группировки боевиков под единым командованием удерживают мирных жителей в заложниках, проводят репрессии. Центром по примирению совместно с сирийскими властями принято решение о немедленном проведении мероприятий по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.

"Призываем руководство боевиков разминировать подступы к гуманитарному коридору и дать возможность населению покинуть Восточную Гуту", - сказал генерал.

Евтушенко сообщил, что для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин.

Он уточнил, что начиная с 27 февраля, в период с 09:00 до 14:00 часов по местному времени гуманитарная пауза будет вводится в районах населенных пунктов Дума и Арбил. Сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам.

Организация выхода

Евтушенко рассказал, что для оповещения граждан будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Также организовано оповещение через громкоговорители и рассылка sms-сообщений.

Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, расположенных у пункта пропуска. В районе гуманитарного коридора администрацией Дамаска организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В больницах и госпиталях развернуты дополнительные койки.

"Для координации гуманитарной операции по выводу мирного населения из Восточной Гуты развернут пункт управления, на котором работают офицеры российского Центра по примирению, военнослужащие сирийской армии и представители администрации Дамаска. Сегодня в течение дня проведены тренировки персонала, задействованного в гуманитарной операции, в том числе с привлечением выделенного автотранспорта", - сообщил генерал.