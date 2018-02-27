Одиннадцать населенных пунктов в Сирии присоединились к режиму прекращения огня

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать населенных пунктов за сутки присоединились к режиму прекращения огня в Сирии. Об этом сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 11 соглашений о присоединении населенных пунктов в провинциях Идлиб, Хама и Хомс к режиму прекращения боевых действий", - сообщили в военном ведомстве, уточнив, что количество таких населенных пунктов увеличилось до 2407.

Отмечается, что за сутки российские наблюдатели зафиксировали 16 нарушений режима перемирия в Сирии, представители Турции - три таких случая в провинции Дамаск.

Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки проведена гуманитарная акция в населенном пункте провинции Риф-Дамаск, в ходе которой местному населению было доставлено 1,9 т продовольствия. Медицинскую помощь за сутки получили 134 человека.

С середины сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации - в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.