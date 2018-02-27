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Военные выехали в предполагаемые районы посадки "Союза МС-06" с экипажем МКС в Казахстане

Армия и ОПК
27 февраля, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Приземление корабля планируется 28 февраля предварительно в 180 км юго-восточнее казахстанского Жезказгана

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ТАСС, 27 февраля. Подразделения поисково-спасательных сил на плавающих автомобилях "Синяя птица" выехали в предполагаемые районы приземления "Союз МС-06" с возвращающимся экипажем МКС в Казахстане. Об этом сообщил во вторник помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин,

"Наземные подразделения поисково-спасательных сил на плавающих автомобилях "Синяя птица" выехали в предполагаемые районы приземления транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06", которое запланировано 28 февраля в 05:31 мск предварительно в 180 км юго-восточнее казахстанского Жезказгана. Спускаемый аппарат доставит на Землю космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, астронавтов НАСА Джозефа Акабу и Марка Ванде Хая", - сказал полковник.

Он добавил, что в поисково-спасательной операции принимают участие около 250 военнослужащих. "Ранее завершила переброску на оперативные аэродромы в Казахстан российская военная авиация: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26. За час до посадки летчики будут приведены в готовность №1", - отметил Рощупкин.

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