Военные выехали в предполагаемые районы посадки "Союза МС-06" с экипажем МКС в Казахстане

ТАСС, 27 февраля. Подразделения поисково-спасательных сил на плавающих автомобилях "Синяя птица" выехали в предполагаемые районы приземления "Союз МС-06" с возвращающимся экипажем МКС в Казахстане. Об этом сообщил во вторник помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин,

"Наземные подразделения поисково-спасательных сил на плавающих автомобилях "Синяя птица" выехали в предполагаемые районы приземления транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06", которое запланировано 28 февраля в 05:31 мск предварительно в 180 км юго-восточнее казахстанского Жезказгана. Спускаемый аппарат доставит на Землю космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, астронавтов НАСА Джозефа Акабу и Марка Ванде Хая", - сказал полковник.

Он добавил, что в поисково-спасательной операции принимают участие около 250 военнослужащих. "Ранее завершила переброску на оперативные аэродромы в Казахстан российская военная авиация: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26. За час до посадки летчики будут приведены в готовность №1", - отметил Рощупкин.