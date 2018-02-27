ТАСС, 27 февраля. Экипаж самолета Су-24МР выполнил плановый полет над акваторией Японского моря, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Экипаж самолета Су-24МР Восточного военного округа выполнил плановый полет над акваторией Японского моря", - сказали в пресс-службе.

"Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в округе.

21 февраля официальное печатное издание Минобороны РФ газета "Красная звезда" сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. При этом на отдельных этапах их сопровождали самолеты ВВС Японии.