Глава "Курчатовского института" согласился возглавить технополис Минобороны РФ в Анапе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук принял предложение стать научным руководителем исследовательских проектов Военного инновационного технополиса Министерства обороны Российской Федерации в Анапе. Об этом ученый сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"В Кремле 23 февраля министром обороны (Сергеем Шойгу - прим. ТАСС) был этот проект в виде макета представлен президенту РФ Владимиру Путину. Я знаю, что это была идея Минобороны, которая была поддержана президентом. Со мной были разговоры, было предложение, которое я принял. Я дал согласие быть научным руководителем этого проекта", - сказал он, отметив, что считает проект исключительно своевременным и важным.

Минобороны РФ предлагает создать в Анапе военный инновационный технополис. Проект соответствующего указа президента России был опубликован 22 февраля. Как отмечается в документе, технополис создается "в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах укрепления обороноспособности РФ".

Технополис будет создан на базе военного инновационного технополиса "Эра".