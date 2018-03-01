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Путин сообщил о разработке неуязвимой для ПРО ракеты с ядерной энергоустановкой

Армия и ОПК
1 марта, 13:33 дата обновления: 1 марта, 13:56 UTC+3

Глава государства показал видео с моделированием полета такой ракеты

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит последней практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для ПРО и ПВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", - сказал глава государства, отметив, что эти перспективные системы вооружения основаны на новейших уникальных достижениях отечественных ученых, конструкторов и инженеров.

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"Одно из них - создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского "Томагавка", но при этом обеспечивает в десятки раз - в десятки раз - большую дальность полета, которая является практически неограниченной", - привел пример президент. По его словам, "низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

Путин сообщил, что "в конце 2017 года на центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой". "В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - подчеркнул президент.

Он продемонстрировал на большом экране видео с компьютерным моделированием полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ролике было показано, что крылатая ракета может лететь не небольшой высоте, в том числе в условиях сложной пересеченной местности и над водным пространством, преодолевая необъятные расстояния. "Это обход рубежей обороны показан", - прокомментировал Путин кадры с маневрированием ракеты. "Поскольку дальность неограничена, она может как угодно долго маневрировать", - добавил Верховный главнокомандующий.

"Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", - заключил Путин под аплодисменты зала.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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