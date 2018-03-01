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Путин заявил о наличии у России гиперзвукового оружия

Армия и ОПК
1 марта, 13:35 дата обновления: 1 марта, 14:25 UTC+3

Президент напомнил, что все страны с высоким уровнем научного потенциала "активно разрабатывают гиперзвуковое оружие"

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Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием.

Выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, он напомнил, что все страны с высоким уровнем научного потенциала "активно разрабатывают гиперзвуковое оружие". "У России такое оружие есть. Уже есть", - заявил глава государства.

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" с 1 декабря 2017 года встал на дежурство в Южном военном округе (ЮВО), его уникальные характеристики позволяют доставлять ракеты в точку сброса за считанные минуты, сообщил Путин.

"Важнейшим этапом разработки вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса", - отметил он, пояснив, что речь идет о комплексе, "не имеющем мировых аналогов".

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"Его испытания успешно завершены, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа", - проинформировал глава государства.

"Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракеты в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные, системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды", - рассказал Путин, уточнив, что эта система названа "Кинжал".

Возможности системы "Кинжал" были проиллюстрированы на видео, его демонстрация сопровождалась аплодисментами зала.

Выступая с посланием, Путин напомнил, что обладание гиперзвуковым оружием "дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы". "Его мощь и могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромны, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты просто не догоняют (гиперзвуковое оружие - прим. ТАСС)", - обратил он внимание. "Дорогие друзья, у России такое оружие есть. Уже есть", - объявил Путин под аплодисменты зала.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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