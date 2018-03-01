Путин сообщил о начале испытания ракетного комплекса "Сармат"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о начале испытаний перспективного ракетного комплекса "Сармат".

"Мы приступили к разработке нового поколения ракет, в частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его "Сармат", - заявил глава государства в послании Федеральному собранию РФ.

Путин продемонстрировал видеозапись, дающую представление об основных характеристиках "Сарматы", которая, в частности, не имеет ограничений по дальности полета. Эти слова и видеоролик вызвали бурные аплодисменты присутствующих.

По словам президента, "данный ракетный комплекс придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в Советском Союзе". "Все и всегда признавали его высокую боевую мощь, наши зарубежные коллеги присвоили ему даже весьма угрожающее наименование, но возможности ракеты "Сармат" значительно выше", - констатировал Верховный главнокомандующий. Он перечислил некоторые характеристики нового оружия: "При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО; дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у "Воеводы". Путин отметил, что "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО".

"Высокие характеристики защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях, обстановке", - уверен глава государства. "У "Воеводы" дальность 11 тыс. км, у новой системы - ограничений по дальности практически нет", - подчеркнул он. По его данным, новый комплекс "способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс". "Сармат" - это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха", - уверен российский лидер.