Путин: по периметру границ РФ создано сплошное радиолокационное поле СПРН

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) создано по периметру границ РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

"По всему периметру границ России, очень важно, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. После развала СССР появились огромные дырки. Все восстановлено", - сказал Путин.

По его словам, сирийская операция показала возросшие возможности Вооруженных сил РФ.

"В последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность Вооруженных сил РФ современным оружием возросла в 3,7 раза", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в Вооруженные силы РФ поступили более 300 образцов военной техники, 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты для подводных лодок, три стратегических ракетных крейсера "Борей", 12 ракетных полков перевооружены на новый ракетный комплекс "Ярс", количество носителей высокоточного оружия большой дальности увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз.