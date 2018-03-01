Путин: Россия создает новейшие системы в ответ на выход США из договора по ПРО

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия создает новейшие системы в ответ на выход США из Договора по противоракетной обороне, так как Соединенные Штаты не пошли навстречу нашей стране в этом вопросе, сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Речь пойдет о новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне и практического развертывания этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ", - сказал президент.

Он напомнил, что в 2000 году США поставили вопрос о выходе из Договора по противоракетной обороне. "Россия была категорически против. Мы исходили из того, что советско-американский договор по ПРО от 1972 года являлся краеугольным камнем системы международной безопасности. Согласно этому договору, каждая из стран имела право развернуть на своей территории только один район, защищавший ее от ракетного нападения", - подчеркнул глава государства. "Все тщетно. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из этого Договора, - сказал глава государства. - Но даже после этого мы еще долго пытались наладить с ними конструктивный диалог".

"Наряду с Договором об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений данное соглашение (Договор по ПРО - прим.ТАСС) не только создавало определенную атмосферу доверия, но и гарантировало от бездумного, опасного для всего человечества применения одной из сторон ядерного оружия, - сказал президент РФ. - Поскольку ограниченность систем противоракетной обороны делала потенциального агрессора уязвимым для ответного удара".

"Предлагали для снятия озабоченностей и сохранения атмосферы доверия наладить совместную работу в этой области. В какой-то момент показалось, что компромисс может быть найден, - отметил Путин. - Но нет. Все наши предложения, именно все, были отклонены".

Девальвация договора СНВ-3

С наращиванием системы глобальной противоракетной обороны США девальвируется Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), нарушается стратегический баланс, заявил Путин.

"При реализации планов по строительству системы глобальной ПРО, которая продолжается и сейчас, все договоренности в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются, потому что при сокращении носителей боезарядов одновременно и бесконтрольно одной из сторон, а именно США, наращивается количество противоракет", - сказал российский лидер.

"Улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что, в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала, - подчеркнул Путин. - Он будет весь перехватываться, вот и все".

"Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошел, - продолжил президент. - Действует уже система ПРО на Аляске и в Калифорнии. Как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе - в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание".

По его словам, дальность используемых противоракет будет только расти. "Планируется развернуть их в Японии и Южной Корее, - пояснил президент. - В состав глобальной системы ПРО США входят и морская группировка - это пять крейсеров и тридцать эсминцев, развернутых в районах в непосредственной близости от территории России".

"Ничего здесь не преувеличено, работа и сегодня идет полным ходом", - заключил Путин.