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Путин: в РФ создан подводный беспилотник, способный двигаться на сверхбольшой глубине

Армия и ОПК
1 марта, 14:00 UTC+3 МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Аппарат может перемещаться быстрее самых скоростных надводных кораблей

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В России создан беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, сообщил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Хорошо известно, что в мире активно проектируются и создаются беспилотные системы вооружений. Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине. Я бы сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальной дальности со скоростью кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей", - сказал президент.

Глава государства добавил, что такие беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. "Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует", - сказал он. Путин назвал эту разработку "просто фантастикой" и продемонстрировал демонстрационное видео, которое вызвало большую овацию.

По словам президента, беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Он также сообщил, что в декабре 2017 года был полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Путин уточнил, что ядерная установка имеет малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность, при объеме в сто раз меньше, чем у современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в двести раз меньшее время выхода на боевой режим.

"Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности", - заключил президент.

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