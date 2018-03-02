Новейший комплекс управления огнем поступил к волгоградским артиллеристам

РОСТОВ-НА-ДОНУ 2 марта. /ТАСС/. Новейший комплекс управления огнем артиллерии поступил на вооружение в соединение, дислоцированное в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Прибывший [к] волгоградским артиллеристам комплекс оснащен автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) нового поколения, что обеспечивает время открытия огня дивизиона с марша в пределах 3 мин., а с подготовленной огневой позиции - менее 1 мин",- отметили в пресс-службе, уточнив, что комплекс 1В198 предназначен для управления реактивными системами залпового огня.

Наряду с оптическими приборами разведки в его состав входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования "ГЛОНАСС".