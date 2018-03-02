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Шойгу вручил знамя филиалу Нахимовского военно-морского училища в Мурманске

Армия и ОПК
2 марта, 13:52 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 2, марта. /ТАСС

Министр обороны отметил, что руководство страны уделяет большое внимание воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, уважения к традициям, культуре и государственной символике

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МУРМАНСК, 2 марта. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекционной поездки на Северный флот посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске и вручил знамя этому учебному заведению.

На торжественной церемонии он отметил, что руководство страны уделяет большое внимание воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, уважения к традициям, культуре и государственной символике страны. "Важная роль в решении этой задачи отводится нахимовским военно-морским училищам (НВМУ), которые по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина созданы во всех четырех флотах", - сказал глава ведомства.

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По словам министра обороны, сейчас воспитанники НВМУ изучают военно-морское дело по единой программе в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе, Мурманске.

Он отметил, что в мурманском филиале НВМУ есть хорошо оснащенные учебные классы, лингафонные кабинеты, лаборатории физики, химии, биологии, информатики и подводной робототехники. "Работают секции самбо, бокса и рукопашного боя, в вашем распоряжении комфортабельные спальные корпуса и современная столовая. С вами занимаются отличные преподаватели и воспитатели. Все это дает возможность полностью реализовать свой потенциал, развиваться духовно, умственно и физически", - сказал Шойгу, обращаясь к нахимовцам.

По словам министра, 2 марта у мурманских нахимовцев особый день. "Вашему училищу вручается знамя, которое является символом доблести и беззаветного служения Отечеству. Убежден, что вы будете нести его с честью, не уроните высокого звания нахимовца и останетесь верны памяти моряков Северного флота, подвиги которых навечно вписаны в ратную историю России", - сказал он.

Интервью Фетисова

После церемонии Шойгу ознакомился с учебно-материальной базой училища, в частности, осмотрел телестудию. Здесь один из нахимовцев попросил у министра обороны разрешение взять интервью у сопровождающего главу военного ведомства в рабочей поездке хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Отвечая на вопросы, спортсмен сообщил, что его кумиром в детстве и юности был советский хоккеист Александр Павлович Рагулин, высоко оценил фильм "Легенда номер 17" и сказал, что игра российской команды по хоккею на Олимпиаде в Корее создает новых кумиров, таких как армеец Никита Гусев. Также, по его мнению, после игры национальной сборной можно писать сценарий к новому фильму про российский хоккей.

Прощаясь с нахимовцами, Шойгу пообещал им, что к 1 сентября в училище будут ледовый каток и бассейн.

По решению Путина за последние пять лет в России созданы девять президентских кадетских и нахимовских училищ. Всего в системе российского военного ведомства 29 довузовских учреждений.

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