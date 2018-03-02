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Россияне и иностранцы за 17 часов предложили более 63 тыс. названий для нового оружия РФ

Армия и ОПК
2 марта, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

В Минобороны отметили, что на сайт ведомства поступает около 3 тыс. предложений в час

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Беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергетической установкой

Беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергетической установкой

© EPA-EFE/KREMLIN

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 63 тыс. предложений названий для новейших образцов российского вооружения, о которых в четверг рассказал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, поступило на сайт Минобороны менее чем за сутки, сообщили в военном ведомстве.

"Спустя 17 часов с момента запуска сервиса по приему вариантов названий для новейших образцов российского вооружения на официальный сайт Минобороны поступило более 63 тыс. предложений. Примечательно, что предложения поступают не только от жителей России: около 20% вариантов названий пришло от интернет-пользователей из стран СНГ, еще порядка 10% - от жителей ближнего и дальнего зарубежья", - сообщили в военном ведомстве.

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По данным министерства, в среднем поступает около 3 тыс. предложений в час. "В настоящее время в Минобороны России ведется работа по упорядочению и анализу поступающих вариантов названий. По итогам анализа будет определен перечень наиболее популярных вариантов и объявлено голосование. Прием и обработка предложений продолжаются", - добавили в ведомстве.

Накануне Путин предложил всем, кто интересуется оружием, выбрать названия новых видов вооружений. Своих имен ждут крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат и боевой лазерный комплекс.

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