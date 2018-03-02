МО: боевики в Сирии готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Боевики в сирийском анклаве Восточная Гута готовят провокацию с отравляющими веществами, чтобы обвинить правительственные войска в применении химического оружия. Об этом в пятницу сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"От сирийской стороны поступила информация о готовящейся группировками "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" провокации с использованием отравляющих веществ. Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией", - сказал генерал.

Он добавил, что "жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химоружия против собственного народа".

Евтушенко сообщил, что "сирийское командование категорически заявило, что не только не планирует применять химоружие против собственного народа, но и не имеет его [такого оружия] в принципе". Он подчеркнул, что своими преступными действиями незаконные вооруженные формирования пытаются сорвать выполнение резолюции СБ ООН 2401, а также гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Восточной Гуты.

"Мы требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить насилие над мирным населением и немедленно обеспечить безопасный выход граждан из опасных районов", - сказал генерал.