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Замминистра обороны РФ заявил, что США планируют развернуть около 400 ракет системы ПРО

Армия и ОПК
2 марта, 23:21 дата обновления: 2 марта, 23:33 UTC+3

Этот шаг значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России, добавил Александр Фомин

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. США планируют развернуть около 400 ракет системы ПРО. Об этом заявил в пятницу замминистра обороны РФ Александр Фомин в эфире "России 24".

Он отметил, что идет большая работа со стороны Соединенных Штатов по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, подчеркнул генерал, противоракеты уже развернуты на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, в дальнейшем будут развернуты американские системы ПРО в Японии и Корее.

"В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", - сказал он.

Фомин добавил, что российская сторона "приглашала к политическому диалогу [США] все эти годы, но предложения были проигнорированы".

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Персоны
Фомин, Александр Васильевич
Страны
США Япония Россия Республика Корея
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