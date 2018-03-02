Замминистра обороны РФ заявил, что США планируют развернуть около 400 ракет системы ПРО

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. США планируют развернуть около 400 ракет системы ПРО. Об этом заявил в пятницу замминистра обороны РФ Александр Фомин в эфире "России 24".

Он отметил, что идет большая работа со стороны Соединенных Штатов по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, подчеркнул генерал, противоракеты уже развернуты на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, в дальнейшем будут развернуты американские системы ПРО в Японии и Корее.

"В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", - сказал он.

Фомин добавил, что российская сторона "приглашала к политическому диалогу [США] все эти годы, но предложения были проигнорированы".