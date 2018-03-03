Новый тренажер "Небосвод" создан для ВКС РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тренажерный комплекс "Небосвод", который позволит моделировать реальную обстановку на поле боя, разработали специалисты Военной академии воздушно-космической обороны им. маршала Г.К. Жукова. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу рассказал начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Тренажерный комплекс "Небосвод" позволяет проводить моделирование боевых действий своих сил и средств и сил противника", - сказал он.

Ляпоров пояснил, что тренажер после ввода исходных данных позволяет просчитать различные варианты исхода боя, предлагая командиру алгоритмы действий. Задача офицера - выбрать оптимальный вариант.

"В 2017 году этот комплекс был создан и сейчас практически применяется не только в академии, но и в войсках", - резюмировал генерал.