Бондарев заявил, что наращивание систем ПРО США не угрожает России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Наращивание ракетного потенциала Соединенными Штатами не угрожает безопасности России, нашей стране есть чем ответить на любую угрозу, сказал в субботу ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Военно-дипломатический источник сообщил в субботу, что США уже развернули более 400 ракет ПРО, направленных против России.

"Наращивание американского ракетного потенциала не угрожает безопасности России. У нас есть достойный ответ на любую угрозу, который позавчера в послании президента частично был наглядно продемонстрирован и парламентариям, и всей стране, и всему миру", - сказал Бондарев.

Он добавил, что российское оружие, в том числе не только новейшее, обнародованное на днях, но и уже давно стоящее на боевом дежурстве, может преодолеть любую систему ПРО противника.

Сенатор также напомнил, что США первыми еще в начале 2000-х вышли из Договора об ограничении систем ПРО, причем в одностороннем порядке, и начали выстраивать глобальную систему противоракетной обороны, "элементы которой буквально окружают Россию". "И после этого они утверждают, будто гонку вооружений ведем мы. Впрочем, такое политическое поведение характерно для американцев. Напомню, что российские вооружения носят исключительно оборонительный, а не наступательный характер, равно как и военная доктрина России", - подчеркнул Бондарев.

В четверг президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.