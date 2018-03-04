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Экипажи Каспийской флотилии провели ночные учения по выживаемости кораблей

Армия и ОПК
4 марта, 7:52 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, марта. /ТАСС

Учения прошли по двум сценариям, сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Более 20 экипажей Каспийской флотилии задействовали в учениях по борьбе за живучесть своих кораблей в ночное время. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Аварийно-спасательные группы в Астраханской области и в Дагестане успешно выполнили ночные задачи по борьбе за живучесть кораблей",- сказал Астафьев, отметив, что проверка прошла непосредственно на морских судах.

Он уточнил, что учения прошли по двум сценариям. По первому при выполнении задач корабль получил условную пробоину ниже ватерлинии и забортная вода начала поступать в отсек. По второму - в одном из отсеков корабля обнаружили условный очаг возгорания.

Всего по сигналу подняли аварийные группы более 15 надводных кораблей, в том числе ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Астрахань", "Махачкала" и "Волгодонск".

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